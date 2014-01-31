Експерти розповіли, за рахунок чого в четвертому кварталі відбулося зростання ВВП

Зростання ВВП України в четвертому кварталі 2013 року, який після падіння економіки п'ять кварталів поспіль дозволив вийти на нульовий показник зростання ВВП загалом за підсумками 2013 року, обумовлено зростанням сільського господарства і низькою базою порівняння 2012 року, вважають експерти.

Як прокоментував УНІАН начальник відділу аналізу і досліджень «Райффайзен Банку Аваль» Дмитро Сологуб, судячи з усього, головною причиною різкого прискорення темпів зростання в 4-му кварталі стало сільське господарство. «У вересні темпи збирання врожаю різко сповільнилися через погану погоду, але потім в жовтні ситуація нормалізувалася, і тому в 4-му кварталі сільське господарство показало значне зростання», - сказав він.

Водночас експерт зазначив, що це не остаточні дані, і через місяць можливий їх перегляд у негативний бік.

Експерти «Альфа-Банку» (Україна) також відзначили, що дані щодо ВВП попередні, і докладна інформація про їхні структури буде офіційно опублікована тільки 11 березня.

«Очевидно, що ключову роль у зростанні під кінець року зіграв рекордний врожай кукурудзи, який в 2013 році активно збирався якраз в останній квартал року», - йдеться в звіті банку, текстом якого володіє УНІАН. Водночас, експерти нагадали, що падіння цін на кукурудзу, які нівелювали врожайний рекорд у грошовому виразі, не повинно впливати на динаміку реального ВВП, так як цей показник по суті рахує зміни в товарному виразі.

«Не виключено також, що Держстат переглянув і показники ВВП за 2012 рік, що послабило базу порівняння і таким чином підтримало темпи зростання під кінець 2013 року», - наголошується у звіті.

При заявленому обсязі номінального ВВП в 1,444 трлн грн, за оцінками експертів, дефлятор ВВП (середня інфляція по економіці) за підсумками 2013 року становив 2,5%. «Для виходу економіки на урядовий прогноз номінального ВВП у 2014 році обсягом в 1,653 млрд грн при заявленому прогнозному темпі зростання реального ВВП у 3% дефлятор ВВП у нинішньому році повинен становити 11%, що є вкрай малоймовірним», - йдеться у звіті. Це зайвий раз підтверджує, як зазначили експерти, що держбюджет 2014 року сильно завищений за доходами, а його фактичний дефіцит на десятки мільярдів гривень перевищує заявлені 71,6 млрд грн, або 4,6% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Держстату, ВВП України після падіння п'ять кварталів поспіль зріс на 3,7% в четвертому кварталі 2013 року, що дозволило вийти за підсумками 2013 року в цілому на нульове зростання ВВП. Порівняно з третім кварталом 2013 року з урахуванням сезонного фактора зростання ВВП становило 2,4%. Номінальний ВВП України за підсумками 2013 року становив - 1,444 трлн грн.

У 2012 році зростання реального ВВП становив 0,2%, номінальний ВВП - 1,409 трлн грн.

Державний бюджет України на 2013 рік передбачав темпи зростання реального ВВП на 3,4%.