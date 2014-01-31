Bank of Cyprus продає український «Банк Кіпру» за 225 млн євро

Bank of Cyprus досяг угоди про продаж свого українського бізнесу, що включає 99,77% акцій дочірнього банку в Україні «Банк Кіпру», на користь ABH Ukraine Limited, компанії концерну «Альфа Груп», за 225 млн євро, повідомляється на сайті Bank of Cyprus.

Згідно з повідомленням, група Bank of Cyprus має намір завершити всі формальності по угоді до кінця першого кварталу 2014 року і направити отримані кошти на зміцнення власної ліквідності.

За оцінками групи, збитки в результаті продажу становитимуть близько 158 млн євро як різниця між отриманими коштами та балансовою вартістю бізнесу, а також за рахунок розформування валютних резервів на 44 млн євро. Більш точна оцінка фінансових наслідків угоди буде проведена після її завершення.

Також повідомляється, що продаж відповідає стратегії, в рамках якої група має намір зосередитися на основних ринках і знизити частку ризикових інвестицій, до яких, зокрема, відносяться інвестиції в Україні з урахуванням політичної та економічної середовища.

Як повідомляв УНІАН, у січні стало відомо про те, що «Альфа-Банк» веде переговори з Bank of Cyprus про купівлю його української «дочки».

Довідка УНІАН. «Банк Кіпру» (г. Київ, раніше - «АвтоЗАЗБанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінустанов. Банк є частиною міжнародної фінансової групи Bank of Cyprus Group.

«Альфа-Банк» (Київ р.) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших банків. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».