Bank of Cyprus продає український «Банк Кіпру» за 225 млн євро
Bank of Cyprus продає український банк компанії концерну «Альфа Груп»
Bank of Cyprus досяг угоди про продаж свого українського бізнесу, що включає 99,77% акцій дочірнього банку в Україні «Банк Кіпру», на користь ABH Ukraine Limited, компанії концерну «Альфа Груп», за 225 млн євро, повідомляється на сайті Bank of Cyprus.
Згідно з повідомленням, група Bank of Cyprus має намір завершити всі формальності по угоді до кінця першого кварталу 2014 року і направити отримані кошти на зміцнення власної ліквідності.
За оцінками групи, збитки в результаті продажу становитимуть близько 158 млн євро як різниця між отриманими коштами та балансовою вартістю бізнесу, а також за рахунок розформування валютних резервів на 44 млн євро. Більш точна оцінка фінансових наслідків угоди буде проведена після її завершення.
Також повідомляється, що продаж відповідає стратегії, в рамках якої група має намір зосередитися на основних ринках і знизити частку ризикових інвестицій, до яких, зокрема, відносяться інвестиції в Україні з урахуванням політичної та економічної середовища.
Як повідомляв УНІАН, у січні стало відомо про те, що «Альфа-Банк» веде переговори з Bank of Cyprus про купівлю його української «дочки».
Довідка УНІАН. «Банк Кіпру» (г. Київ, раніше - «АвтоЗАЗБанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінустанов. Банк є частиною міжнародної фінансової групи Bank of Cyprus Group.
«Альфа-Банк» (Київ р.) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших банків. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».