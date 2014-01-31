Гривня через складну ситуацію в країні може девальвувати до 10 грн/дол. - експерт

Складна економічна і політична ситуація в країні може призвести до падіння курсу гривні до долара до 10 грн/дол. з нинішніх 8,6 грн/дол., вважає доктор економічних наук, президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий.

«Позначка у 9-10 грн за долар не є максимальною. Ситуація може призвести до катастрофічного тимчасового падіння, потім може бути відновлення курсу, але просто валюти зараз може не стати на ринках - і на міжбанківському, і в роздрібній торгівлі», - висловив думку Лановий в інтерв'ю УНІАН.

Також експерт вважає, що в нинішній ситуації найближчим часом люди не будуть відкривати депозити в банках, що істотно звузить фінансові ресурси банківського сектору.

«Люди не здають гроші у банк на депозити. Таким чином, стає зрозуміло, що довгострокові депозитні угоди, звичайно, діють і люди на щось сподіваються. Вони не можуть розірвати ці угоди. І це звужує фінансові ресурси банківського сектору, в тому числі фінансування дефіциту бюджету, а отже, скорочено можливості отримання фінансування бюджетною сферою - працівниками-бюджетниками», - сказав Лановий.

Крім того, експерт зазначив, що сьогодні відбувається активне виведення капіталу з України як українськими, так і іноземними інвесторами.

Читайте такожЕкономіст Володимир Лановий: Уряд Азарова залишив економіку повністю розваленою «Іноземні інвестори давно зрозуміли, що з кримінальною владою не можна мати справу, і гроші довіряти українським ринкам не можна. Згортання відбувається на всіх фронтах: банки виводять капітали, залишки коштів, нове кредитування не відбувається. Тому валютна проблема, на жаль, стає вкрай складною і незбалансованою», - вважає Лановий.

Як повідомляв УНІАН, керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман заявив, що курс гривні до долара за найбільш ймовірним сценарієм впаде до 8,8 грн/дол. При цьому, за його словами, найбільш оптимістичними сценарієм буде зміцнення курсу гривні на рівні 8,4-8,5 грн/дол.