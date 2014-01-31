Прибуток банку «Хрещатик» за рік становив близько 12 млн грн

Прибуток банку «Хрещатик» за 2013 рік становив близько 12 млн грн, повідомила прес-служба банку.

До того ж банк у повідомленні не наводить порівняльних даних, але згідно звітності, оприлюдненій на сайті банку, за результатами 2012 року “Хрещатик” отримав 15,301 млн грн чистого прибутку.

Кредитно-інвестиційний портфель банку зріс за 2013 рік на 6,9% - до 64,4 млрд грн, ресурсна база - на 9,5% - до 6,3 млрд грн, кошти підприємств - на 17,6% - до 2,8 млрд грн, кошти приватних клієнтів - на 3,8% - до 3,5 млрд грн, статутний капітал банку становив 828,8 млн грн.

Довідка УНІАН. Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року та входить до групи великих банків.

На 1 січня 2013 року акціонерами банку «Хрещатик» були компанія «Укрфінком» (37,4427% акцій банку), Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (24,9397%) і компанія «Маркет Інвест Груп» (21,0320%).