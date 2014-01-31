Прибуток банку «Хрещатик» за рік становив близько 12 млн грн
За результатами 2012 року “Хрещатик” отримав 15,301 млн грн чистого прибутку
Прибуток банку «Хрещатик» за 2013 рік становив близько 12 млн грн, повідомила прес-служба банку.
До того ж банк у повідомленні не наводить порівняльних даних, але згідно звітності, оприлюдненій на сайті банку, за результатами 2012 року “Хрещатик” отримав 15,301 млн грн чистого прибутку.
Кредитно-інвестиційний портфель банку зріс за 2013 рік на 6,9% - до 64,4 млрд грн, ресурсна база - на 9,5% - до 6,3 млрд грн, кошти підприємств - на 17,6% - до 2,8 млрд грн, кошти приватних клієнтів - на 3,8% - до 3,5 млрд грн, статутний капітал банку становив 828,8 млн грн.
Довідка УНІАН. Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року та входить до групи великих банків.
На 1 січня 2013 року акціонерами банку «Хрещатик» були компанія «Укрфінком» (37,4427% акцій банку), Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (24,9397%) і компанія «Маркет Інвест Груп» (21,0320%).