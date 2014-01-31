Якщо уряд очолить опозиція, то російський газ для України може подорожчати, - експерти

Також від України можуть вимагати виплати боргів за газ. Це відбудеться, якщо до складу уряду увійде опозиція.

Таку думку висловив член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.



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За його словами, негативна реакція РФ пов'язана з тим, що в новому уряді, очевидно, будуть опозиційні представники.

Росія, за словами експерта, виставить кілька умов, якщо український уряд побажає продовжити знижку на газ і отримати решту траншів кредиту ($10 $15 млрд.). Ними стануть виконання плану кооперації з Росією в промислової і енергетичної галузі, відновлення переговорів про консорціум газотранспортних систем, добудова блоків ХАЕС за російський кредит. «Безумовно, у випадку появи нових парламентерів по газу, Росії знадобиться їх зрозуміти. Скільки часу потрібно? Можливо, і до кінця року нічого не буде просуватися», - вважає ю.корольчук.

Втім, альтернативи російської допомоги експерт поки не бачить.

«Не думаю, що ЄС, як і в листопаді,швидко знайде необхідний для України фінансовий ресурс в обсязі $15 млрд», - сказав він. ЕСпопытается брати участь у подальшій співпраці України і Росії, і водночас наша держава продовжить роботу щодо асоціації з ЄС.