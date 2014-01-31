Колл-центр Міндоходів за рік надав понад 1 млн відповідей на питання платників податків

Кол-центр Міністерства доходів і зборів України в 2013 році надав більш як 1,1 млн. відповідей на питання суб'єктів господарювання і громадян, більшість яких була пов'язана зі сплатою податків на прибуток і додану вартість.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, відповіді відомство надавало, використовуючи загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ІДР). «Це автоматизована база уніфікованих відповідей на питання платників податків, яка постійно оновлюється», - повідомили в міністерстві. Зокрема, минулого року у зв'язку із законодавчими змінами ресурс було доповнено двома тисячами редакцій питань-відповідей.

Читайте такожЗ початку року 49 осіб задекларували дохід у розмірі понад 1 млн грнКрім того, Міндоходів повідомило, що міністерство постійно інформує зареєстрованих на офіційному сайті користувачів про поточні зміни в законодавстві по електронній пошті. Зокрема, минулого року було відправлено 818 тис. таких листів.

Як повідомляв УНІАН, Міндоходів також пропонує платникам податків скористатися антикорупційним сервісом відомства «Пульс». Він був запущений в 2012 році для оперативного реагування на скарги і звернення щодо некоректного ставлення, перевищення повноважень або неякісного обслуговування працівниками міністерства.