Міндоходів розробило нову форму декларації з податку на прибуток банку

Міністерство доходів і зборів України розробило нову форму податкової декларації з податку на прибуток банку, яка дозволить забезпечити однаковий підхід до порядку складання звітності, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Для приведення у відповідність із внесеними змінами до Податкового кодексу Міністерством доходів і зборів України була розроблена нова форма податкової декларації з податку на прибуток банку», - повідомили у відомстві, посилаючись на проект наказу Міндоходів, опублікований на офіційному веб-порталі міністерства.

Міндоходів вважає, що нова декларація дозволить удосконалити порядок оподаткування доходів банків і запобіжить непорозумінням між контролюючими органами та платниками податків.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом місяця електронною поштою, вказаній на сайті міністерства.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді Президент України Віктор Янукович підписав закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення окремих положень”. Закон передбачає, що інформація про відкриття або закриття банківських рахунків платниками податків повинна надходити в органи Міндоходів в день відкриття або закриття, а не протягом трьох днів, як було раніше. Крім того, скасована обов'язкова процедура отримання довідки про взяття на облік або зняття платника податків з обліку для реєстрації цих даних у Єдиному реєстрі суб'єктів господарювання. Причому дані про взяття на облік або зняття з обліку мають бути оприлюднені на сайті Міндоходів не пізніше ніж на наступний день з моменту реєстрації суб'єкта підприємництва або зняття його з обліку.

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