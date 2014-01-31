Україні потрібен секвестр бюджету - експерт

Сьогодні в Україні потрібно працювати над секвестром бюджету, оскільки з кожним днем бюджет 2014 року виглядає менш реалістичним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

За його словами, доходи бюджету потрібно зменшити приблизно вдвічі. «Секвестр підвищить довіру до влади і до політики, яка буде проводитись», - сказав Бураковський, додавши, що сьогодні головним є утримання економічної ситуації.

Водночас він зазначив, що секвестр не означатиме скорочення фінансування бюджетних установ.

Також Бураковський вважає, що Україна має звернутись за допомогою до Міжнародного валютного фонду. За його словами, угода з МВФ може мати різні варіанти, які, зокрема, пов’язані з традиційними програмами, але можуть бути й інші схеми у зв’язку з ситуацією, яка склалась в Україні.

На думку експерта, 2014 рік буде важким не лише в політичному, а й в економічному плані.

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Довідка УНІАН. Вперше проект бюджету-2014 було представлено у Верховній Радв 19 грудня 2013 року – з порушенням усіх можливих термінів подачі проекту бюджету і його розгляду, прописаних Бюджетним кодексом.

Спочатку бюджет формувався на основі таких показників: інфляція на рівні 4,3%, зростання ВВП - 3%, номінальний ВВП - 1 трлн 653 млрд грн, прибуткова частина зведеного держбюджету — 498,9 млрд грн, загальний фонд держбюджету — 389,7 млрд грн, дефіцит бюджету на рівні 59,5 млрд грн і держборг на рівні 35% ВВП. Передбачалося, що Пенсійний фонд одержить з бюджету 87,4 млрд грн, дохід від приватизації становитиме 17 млрд грн.

16 січня Верховна Рада без обговорення ухвалила закон про держбюджет на 2014 рік. «За» проголосували 249 народних депутатів з 261 зареєстрованого у сесійній залі.

Водночас після ухвалення закону опитані УНІАН депутати від Партії регіонів заявили, що держбюджет на 2014 рік передбачає зростання ВВП на 3%, інфляцію на рівні 4,7%, доходи - 500 млрд грн, витрати - 570 млрд грн, дефіцит на рівні 70 млрд грн, або 3,6% ВВП, курс гривні на рівні 8,4-8,5 грн за долар.

17 січня Президент Віктор Янукович підписав закон про держбюджет-2014.

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