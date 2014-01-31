Білорусь підвищує вартість акцизів на алкоголь і тютюн на 50%

У Білорусі з 1 лютого 2014 року на 50% збільшиться вартість акцизних марок для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки Білорусі, відповідне рішення затверджено постановою Міністерства економіки Білорусі від 24 січня 2014 року.

Так, вартість акцизної марки для маркування алкогольних напоїв становитиме 460 рублів (0,05 дол.), тютюнових виробів - 180 рублів (0,02 дол.).

Довідка УНІАН. Попереднє підвищення вартості акцизних марок у Білорусі відбулося 1 липня 2013 року - на 20%.

В Україні з 1 вересня 2013 року запроваджено нові акцизні марки для алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Марки акцизного податку нового зразка мають графічний захисний елемент, а також фонові сітки, які не дозволять зловмисникам їх підробляти.

Ціна на нові марки збільшилася: на алкогольні напої - до 0,27 грн (0,03 дол.) за штуку, а для сигарет - на 0,142 грн (0,02 дол.) за штуку.