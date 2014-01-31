Долар на міжбанку впритул наблизився до 8,7 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 8,6000/8,6500, до 12:00 ціни звузили спред 8,6100/8,6200. До закриття торгів цінові рівні зросли 8,6300/8,6700.

Читайте такожУ НБУ запевняють що зростання курсу доллара має ситуативний характерРублевий ринок відкрився котируваннями 0,2455/70, до 12:00 ціни знизилися 0,2444/50. До закриття торгів ціни піднялися 0,2450/60. У Росії курс долар-рубль залишився на тому ж рівні, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 35,2150 (+0.0000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3520/70. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,6475/11,7175, до 12:00 ціни пішли вниз 11,6455/11,6650. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися 11,6725/11,7325.

fin.biz.ua