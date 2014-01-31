Міндоходів за тиждень вилучили підакцизних товарів на 3 млн грн

Оперативники Міністерства доходів і зборів України за тиждень проведення спецоперації «Акциз-2014» вилучили з незаконного обігу підакцизних товарів на суму майже 3 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За даними міністерства, днями в рамках операції співробітники Міндоходів спільно з колегами з Державної автоінспекції (ДАІ) на в'їзді до Київа затримали дві вантажівки, які перевозили алкогольну продукцію. Весь товар був обклеєний підробленими марками акцизного податку. Крім того, один з водіїв не мав жодних документів про походження та якість лікеро-горілчаної продукції.

«Товар вилучено, а його зразки направлено на експертизу. Вирішується питання про притягнення винних осіб до відповідальності», - повідомило відомство.

У міністерстві також повідомили, що з початку року з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму понад 30 млн грн. Зокрема, тютюнових та лікеро-горілчаних виробів вилучено на суму близько 23 млн грн. Крім того, за даними Міндоходів, з початку 2014 року вже припинено діяльність 18 незаконних виробництв алкогольних напоїв.

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Як повідомляв УНІАН, з 20 січня 2014 року проводиться спецоперація «Акциз-2014», яка спрямована на ліквідацію тіньових схем при виробництві, обігу та контрабанду підакцизних товарів і передбачає виїзди співробітників в інші регіони. До проведення спецоперації залучено, зокрема, співробітники оперативних та слідчих підрозділів усіх регіональних органів Міндоходів.