Банк Новинського закінчив рік зі збитками у 976 млн грн

Банк «Форум», що входить до групи великих, у 2013 році отримав 976,146 млн грн збитку, в той час як за 2012 рік банк отримав 4,284 млн грн прибутку, повідомляється у звітності на сайті банку.

Відповідно до звітності, з початку 2013 року активи банку зросли на 20,04% - до 10,404 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 10,42%, до 7,286 млрд грн, зобов'язання - на 26,41%, до 9,091 млрд грн, кошти клієнтів - на 28,06%, до 7,361 млрд грн, власний капітал знизився на 11% - до 1,313 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 5,935 млрд грн.

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Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ р.) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського.

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