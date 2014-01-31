Банк «Південний» за рік збільшив прибуток на 3%

Банк «Південний», що входить у групу великих, у 2013 році порівняно з 2012 роком збільшив прибуток на 2,77% - до 57,089 млн грн, повідомив банк у звітності на офіційному сайті.

Відповідно до звітності, з початку 2013 року активи банку зросли на 12,24% - до 11,239 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 11,41%, до 7,979 млрд грн, зобов'язання - на 13,99%, до 9,549 млрд грн, кошти клієнтів знизилися на 1,80%, до 6,131 млрд грн, власний капітал зріс на 3,31% - до 1,691 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 956,894 млн грн.

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Довідка УНІАН. Банк «Південний» (м. Одеса) працює на ринку України з 1993 року та входить у групу великих банків. Основними власниками банку є Юрій Родін і члени його сім'ї, Алла і Левон Ванецьянц, Марк Беккер і компанія "Теком".

В 2012 році банк «Південний» збільшив прибуток на 4,9% у порівнянні з 2011 роком - до 55,55 млн грн.

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