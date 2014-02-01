Євросистема за рік скоротила міжнародні резерви на 21%

Сукупні міжнародні резерви Євросистеми (національних центральних банків країн єврозони і ЄЦБ) за 2013 рік знизилися на 21% і склали на кінець грудня 542,372 мільярда євро проти 689,353 мільярда євро на кінець 2012 року, свідчить статистика ЄЦБ, передає РІА «Новинии».

Резерви скоротилися в основному через зниження вартості золота. Зокрема, обсяг золота на кінець 2013 року склав 301,935 мільярда євро проти 437,242 мільярда євро на кінець 2012 року. При цьому фізичний обсяг золота в резервах скоротився до 346,566 мільйона тройських з 346,693 мільйона тройських унцій.

Золото в 2013 році сильно знизилося в ціні, і багато експертів вважають, що воно втратило статус надійного активу.

ЄЦБ наводить дані за ринковою ціною інструментів.

Обсяг інструментів в іноземній валюті на кінець року склав 160,019 мільярда євро (проти 166,187 мільярда євро на кінець 2012 року), СДР - 50,131 мільярда євро (проти 52,784 мільярда євро), резервної позиції в МВФ - 28,930 мільярда євро (проти 31,934 мільярда євро).

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