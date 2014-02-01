Дефіцит бюджету Канади скоротився до 549,9 млн дол.

Дефіцит бюджету Канади в листопаді істотно скоротився в річному виразі, що зумовлено зростанням надходжень від особистого прибуткового податку, корпоративного і ПДВ, повідомляє Вести.Экономика.

Згідно з даними міністерства фінансів, в позаминулому місяці дефіцит бюджету склав 614 млрд канадських доларів (549,9 млн дол.) проти 1,7 канадських доларів (1,520 млрд дол.). зафіксованих у листопаді 2012 року.

Міністерство фінансів відзначило, що зниження дефіциту продиктоване значним зростанням податкових виплат, які в листопаді зросли в річному виразі на 9,3%.

Надходження від особистого прибуткового податку зросли на 7,7%, корпоративного податку - на 4,2%, кошти, отримані від ПДВ, підскочили на 22,1%, в цілому загальний дохід склав 8,2%.

Банк Канади підвищив прогноз щодо зростання економіки з 2,3% до 2,5% на 2014 р., а також повідомив, що інфляція буде нижча цільового рівня протягом всього поточного року.

"Зміцнення світової економіки і недавнє зниження курсу канадського долара повинні сприяти зміцненню зростання, - йдеться в заяві. - Час і напрям наступного зміни ставки будуть залежати від того, як нова інформація вплине на баланс ризиків".

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