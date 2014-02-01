EBA опублікувало параметри стрес-тесту банків Євросоюзу

Європейське банківське управління опублікувало ключові критерії тестування банків ЄС, яке розпочнеться в травні 2014 року, передає Вести.Экономика.

Згідно із заявою, опублікованою на сайті Європейського банківського управління (European banking authority, EBA), вимоги до рівнів капіталу першого рівня банків складуть 8% за базового сценарію і 5,5% за несприятливого сценарію.

Перевірки регуляторів пройдуть Deutsche Bank, Dexia, Danske Bank, UniCredit, Barclays, Swedbank та інші компанії. Всього буде протестовано 124 банки (повний список: "2014 EU-wide stress test sample of banks", PDF).

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Стабільність банків ЄС буде оцінюватися протягом трьох років, в 2014-2016 роках. В ході тестування будуть перевірені як балансові активи банків, так і позабалансові позиції, відкриті банками.

Тестування проводитимуть за загальним набором ризиків: кредитні ризики, ринкові ризики, суверенні ризики, ризики, асоційовані з сек'юритизацією активів, а також ризики, пов'язані з вартістю фондування (залучення позикових коштів).

Детальна методологія і різні варіанти сценаріїв стрес-тестів будуть опубліковані у квітні. Результати за окремим банкам опублікують у кінці жовтня 2014 року.

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