Bank of America виплатить інвесторам 8,5 млрд дол. в якості компенсації збитків

Угоду, згідно з якою Bank of Амегіса виплатить інвесторам 8,5 млрд доларів в якості компенсації збитків, схвалив нью-йоркський суд, передає ІТАР-ТАСС.

Суддя Барбара Кепник визнала справедливою домовленість, укладену в червні 2011 року між одним із найбільших банків США та інвесторами, в числі яких Федеральний резервний банк Нью-Йорка, іпотечна компанія Freddie Mac, фінансові компанії Pimco і Blackrock Investment Management Financial Management.

Інвестори вимагали від Bank of Амегіса відшкодування збитків, зазнаних за іпотечними облігаціями компанії Countrywide financial, придбаної фінансовим інститутом у 2008 році.

Як повідомляється, Countrywide financial продавала інвесторам іпотечні облігації, які не відповідали стандартам якості, що призвело до різкого падіння вартості цінних паперів з початком фінансової кризи.

За даними американської влади, керівництво Countrywide financial знало про порушення, що мали місце, але не повідомляло про них. Дана практика продажу неякісних іпотечних кредитів тривала і протягом 2009 року - вже після того, як організація була куплена Bank of Амегіса.

Як зазначає американська газета Wall Street Journal, той факт, що суд схвалив угоду, "є великим успіхом" для Bank of Амегіса. Видання підкреслює, що таким чином "знімається майже половина претензій, щодо банку у зв'язку з продажем іпотечних цінних паперів приватним інвесторам перед обвалом ринку житла в США".

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