Загальний держборг Вірменії на кінець року склав 4,59 млрд дол.

Сукупний державний борг Вірменії на кінець грудня 2013 року склав 4,588 мільярда доларів, збільшившись у порівнянні з 2012 роком на 4,9%, повідомляє в суботу Національна статистична служба, передає Прайм.

Згідно зі статистичними даними, зовнішній держборг республіки на кінець грудня становив 3,903 мільярда доларів. З цієї суми 3,395 мільярда доларів припадають на уряд Вірменії, а 508 мільйонів доларів - на центральний банк.

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Внутрішній борг в кінці грудня 2013 року склав 684 мільйони доларів. При цьому близько 674 мільйонів доларів припадає на облігації, придбані резидентами, 8 мільйонів - на торгові кредити від резидентів і майже 2,5 мільйона доларів - на внутрішні гарантії.

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