Загальний держборг Вірменії на кінець року склав 4,59 млрд дол.
Сукупний державний борг Вірменії на кінець грудня 2013 року склав 4,588 мільярда доларів.
Сукупний державний борг Вірменії на кінець грудня 2013 року склав 4,588 мільярда доларів, збільшившись у порівнянні з 2012 роком на 4,9%, повідомляє в суботу Національна статистична служба, передає Прайм.
Згідно зі статистичними даними, зовнішній держборг республіки на кінець грудня становив 3,903 мільярда доларів. З цієї суми 3,395 мільярда доларів припадають на уряд Вірменії, а 508 мільйонів доларів - на центральний банк.
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Внутрішній борг в кінці грудня 2013 року склав 684 мільйони доларів. При цьому близько 674 мільйонів доларів припадає на облігації, придбані резидентами, 8 мільйонів - на торгові кредити від резидентів і майже 2,5 мільйона доларів - на внутрішні гарантії.
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