Немає жодних економічних причин для дестабілізації гривні - Арбузов

Він підкреслив, що Національний банк працює в незвичайних умовах, але економічні показники не припускають ніякої дестабілізації гривні.

Читайте такожНовий Кабмін може бути призначений найближчим часом - Арбузов «Платіжний баланс у нас в кінці року позитивний - вперше за останній час. Наприклад, позаторік результат платіжного балансу був мінус 4 млрд., в 2013 - плюс 2 млрд. тобто, мова йде про те, що пропозиція явно більше, ніж попит на 2 млрд. на рік. Відповідно, економічних підстав для дестабілізації немає», - упевнений Сергій Арбузов.

Він зазначив, що влада ефективно справляється зі своїми функціями в цей складний період.

«Енергетичні об'єкти всі під контролем - ми стежимо за тим, щоб всі населені пункти були підключені до систем. Обласні адміністрації працюють, якщо не в звичайному режимі, то вже пристосувалися. Ми навчилися виплачувати пенсії, соцвиплати і в цих умовах. Як бачите, два місяці працюємо - жодного збою, ні зриву. Ми могли б це робити простіше, швидше і ефективніше, а ситуація нас змушує сьогодні бути більш мобільними, гнучкими. І поки що, слава Богу, виходить», - додав Сергій Арбузов.

Читайте такожДолар на міжбанку впритул наблизився до 8,7 грнВідповідаючи на питання журналіста, в.о. прем'єр-міністра України також висловив надію, що незабаром буде прийнято рішення про формування нового уряду. «Це вселяє впевненість і наших громадян, і в інвесторів, а ми потребуємо інвестицій. Що стосується мене, то я буду працювати в уряді стільки, скільки це необхідно, якщо це буде вигідно Україні і вигідно нашому народу», - резюмував Сергій Арбузов.