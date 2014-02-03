Експерти: на готівковому ринку відсутній ажіотаж на валюту

Про це заявили експерти інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

Аналітики стверджують, що курс продажу безготівкового долара минулого тижня виріс на 1,4% до 8,67 грн., готівкового - на 1,45% до 8,586 грн.

При цьому обсяг торгів на міжбанківському ринку склав 3,627 млрд. доларів, що на 83,67% більше тижнем раніше.

«Різниця між готівковим і безготівковим курсом продажу долара за тиждень підвищилася на 0,31 коп. до -8,4 коп., що свідчить про низький рівень покупок валюти на готівковому ринку», - відзначають експерти.

Прогнозуючи ситуацію на валютному ринку в найближчі дні, фахівці пояснили, що вона буде знаходитися в залежності від політичної ситуації в країні.

Зокрема, вони допустили, що невизначеність вирішення політичних вопросовможет сприяти зростанню попиту на валюту.

За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, середній курс продажу готівкового долара на тижні буде перебувати в межах 8,5 - 8,65 грн/дол.