Група ICU придбала банк «Авангард»

Група «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) завершила операцію з придбання банку «Авангард», отримавши погодження Національного банку України, повідомила УНІАН прес-служба ICU.

Згідно з повідомленням, ICU стала повноправним акціонером банку «Авангард».

«Голова правління Світлана Корчинська, призначена на цю посаду 3 вересня минулого року, сформувала високопрофесійну команду і побудувала сучасний банк, що відповідає найвищим критеріям операційної ефективності та інформаційної безпеки», - наводяться в повідомленні слова голови наглядової ради банку Валерії Гонтарьової. За її словами, банк почав активну роботу на ринку в листопаді минулого року.

Також повідомляється, що статутний капітал банку становить 122 млн грн. Банк зареєстрований у липні 2013 року, має повну банківську ліцензію, а також ліцензії НКЦПФР на брокерську і дилерську діяльність, андеррайтинг та управління цінними паперами.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2013 року група "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU) ухвалила рішення про купівлю банку «Авангард» для розширення діяльності ICU на фінансовому ринку України.

Довідка УНІАН. Група «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) працює на ринку України з 2006 року і спеціалізується на торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, управління активами інститутів спільного інвестування. До складу групи входять інвестиційна компанія та компанія з управління активами.

Група супроводжує низку операцій щодо реструктуризації портфелів публічних і приватних боргів на суму понад 1,7 млрд дол. Вартість чистих активів публічних фондів під управлінням групи на 2 жовтня 2013 року перевищила 252 млн грн.

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