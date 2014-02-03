Імпорт ліків в Україну за рік становив 3 млрд долл.

За статистикою відомства, лідерами імпорту стали лікарські засоби дозовані або фасовані для роздрібної торгівлі. Зокрема, цієї продукції було імпортовано на суму 2,6 млрд дол., що складає 84% від загального обсягу ввезених фармацевтичних товарів.

Серед цієї продукції переважно ввозилися лікарські засоби, що складаються зі змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, і засоби, що містять антибіотики. Обсяг імпорту цієї категорії ліків у 2013 році становив 1,9 млрд дол.

Читайте такожДержлікслужба виступає за заборону реклами ліків у ЗМІМіндоходів також повідомило, що найбільші обсяги імпорту дозованих або фасованих лікарських засобів спостерігалися в жовтні-грудні минулого року, аналогічна ситуація була і в 2012 році.

На думку аналітиків міністерства, це пов'язано зі збільшенням кількості захворювань в холодний період. Зокрема, в четвертому кварталі 2013 року було імпортовано дозованих або фасованих ліків на суму 824,1 млн дол., з яких майже 603 млн дол. - лікарські засоби для терапевтичного або профілактичного застосування й антибіотики.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Міндоходів за 10 місяців 2013 року запобігли 1603 спробам незаконного переміщення лікарських засобів через державний кордон України на загальну суму 16 млн грн. При цьому, за даними міністерства, найчастіше законодавство про транспортування ліків порушувалося при імпорті (89% випадків на загальну суму 15,86 млн грн).