ЄБРР надасть «Райффайзен Банку Аваль» кредит на 55 млн долл.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть українському «Райффайзен Банку Аваль» кредитні кошти на 55 млн дол. за новою програмою кредитування малих та середніх підприємств (МСП) в Україні, повідомила УНІАН прес-служба ЄБРР.

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За інформацією банку, програма реалізовуватиметься через «Райффайзен Банк Аваль», який є довгостроковим фінансовим партнером ЄБРР в Україні, вже зарекомендував себе як активний кредитор МСП і має одну з найбільших мереж регіональних відділень у країні.

На думку ЄБРР, така підтримка дуже важлива в Україні, оскільки на МСП в Україні припадає 15% ВВП, і цим компаніям складно знайти довгострокове фінансування.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2014 року банк взяв на себе зобов'язання щодо надання 8,7 млрд євро (11,9 млрд дол.) в рамках 321 проекту в Україні.

«Райффайзен Банк Аваль» (Київ р.) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).