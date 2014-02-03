Гривня на міжбанку впала до 8,74 грн/дол.

У понеділок, 3 лютого, на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара на 12:00 знизилися до 8,7000/8,7400 грн/дол. проти 8,6300/8,6800 грн/дол. на відкритті торгів, повідомляє фінансова компанія ІнтерБізнесКонсалтинг.

За прогнозами дилерів комерційних банків, у понеділок котирування на міжбанківському валютному ринку перебуватимуть на рівні 8,6000-8,7500 грн/дол.

За інформацією «ІнтерБізнесКонсалтингу», котирування гривні щодо євро на 12:00 знизилися до 11,7465/11,8065 грн/євро порівняно з 11,6310/11,7045 грн/євро на відкритті торгів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3480/1,3482, змінюючись в достатньо вузькому коридорі.

Читайте такожМінфін: Розрахунковий курс долара на 2014 рік становить 8 - 8,5 грнЩодо російського рубля котирування гривні до 12:00 знизилися до 0,2468/0,2478 грн/рубль порівняно з 0,2448/0,2462 грн/рубль на відкритті торгів.

У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 35,1200 (-0,1800).

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 31 січня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,6300/8,6700 грн/дол., щодо євро – на рівні 11,6725/11,7325 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,2450/0,2460 грн/рубль.

Нацбанк, у п'ятницю, не виходив на ринок з інтервенціями.