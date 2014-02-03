Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства за місяць зріс майже втричі

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України у січні 2014 року порівняно з груднем 2013 року зріс у 2,7 разу - до 4,721 млрд грн, повідомляється на сайті Держказначейства.

Згідно з повідомленням, за підсумками січня 2014 року в річному виразі, порівняно з січнем 2013 року, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс на 16,66%, або на 647,076 млн грн.

Читайте такожДоходи держбюджету України у 2013 році скоротилися на 2%Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України у грудні 2013 року порівняно з листопадом зріс на 542 млн грн, або на 45,22% - до 1,739 млрд грн.

Протягом 2013 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства двічі поновив історичний мінімум за останні 10 років, на початок січня і листопада знизившись до 458 і 410 млн. грн, відповідно.

За інформацією Держказначейства, обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється. Зростання відбувається під час надходження податків і інших обов'язкових платежів до державного і місцевих бюджетів, зниження - під час пікових навантажень з видатків.