Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства за місяць зріс майже втричі
Протягом року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства двічі оновив історичний мінімум за 10 років.
Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України у січні 2014 року порівняно з груднем 2013 року зріс у 2,7 разу - до 4,721 млрд грн, повідомляється на сайті Держказначейства.
Згідно з повідомленням, за підсумками січня 2014 року в річному виразі, порівняно з січнем 2013 року, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс на 16,66%, або на 647,076 млн грн.
Читайте такожДоходи держбюджету України у 2013 році скоротилися на 2%Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України у грудні 2013 року порівняно з листопадом зріс на 542 млн грн, або на 45,22% - до 1,739 млрд грн.
Протягом 2013 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства двічі поновив історичний мінімум за останні 10 років, на початок січня і листопада знизившись до 458 і 410 млн. грн, відповідно.
За інформацією Держказначейства, обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється. Зростання відбувається під час надходження податків і інших обов'язкових платежів до державного і місцевих бюджетів, зниження - під час пікових навантажень з видатків.