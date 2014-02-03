В Україні прийнято менш як третину місцевих бюджетів — Мінфін

На 31 січня 2014 року в Україні прийнято 3539 місцевих бюджетів різних рівнів, або 29,3% їх загальної кількості, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Найбільша кількість бюджетів затверджена в Київській (99,9%), Сумській (97%), Одеській (94,2%), Полтавській (86,4%) областях і Автономній Республіці Крим (86%).

Читайте такожУкраїні потрібен секвестр бюджету - експертТакож повідомляється, що в даний час затверджено 487 із 694 місцевих бюджетів, або 70,2%, з кінцевим терміном затвердження до 3 лютого, що мають прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом. Зокрема, затверджено республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, 15 (або 62,5%) обласних бюджетів, зокрема по Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській і Чернігівській областях. Також затверджено міський бюджет Севастополя, 138 (або 77,1%) міських бюджетів міст республіканського/обласного значення і 332 (або 68%) районних бюджетів.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня було опубліковано Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", згідно з яким доходи держбюджету на 2014 рік передбачено на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень державного боргу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг державних гарантій, що надаються - 50 млрд грн.