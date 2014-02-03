Fitch: Прибутковість ризикового страхування в Україні має потенціал для зростання

Рентабельність ризикового страхування в Україні за останні роки підвищилася і має значний потенціал для подальшого росту в довгостроковій перспективі, йдеться в заяві міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Рентабельність українського ризикового страхування значно покращилася в останні роки і має значний потенціал для подальшого зростання", - йдеться в повідомленні агентства

Експерти Fitch відзначають, що незважаючи на поліпшення стандартів регулювання та стандартів фінансової звітності, вони продовжують чинити негативний вплив на рейтинги страхових компаній.

За інформацією Fitch, іноземні компанії проявляють дедалі більший інтерес до України, і приблизно третина українських страхових компаній має іноземних акціонерів.

“Загалом обсяг іноземних інвестицій в українських страхових компаніях становить понад 600 млн доларів”, - йдеться в повідомленні.

Агентство наголошує, що іноземні інвестори впроваджують кращі бізнес-практики на український ринок, який має низький рівень прозорості.

“Відсутність прозорості і раніше слабка прибутковість є основними факторами, що обмежують кредитоспроможність страхових груп України”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, українські страховики в грудні 2013 року порівняно з листопадом збільшили збір платежів за ризиковим страхуванням на 15,6%. Обсяг валових страхових виплат за вказаний період збільшився на 1,1%, рівень виплат зменшився на 16,9%.