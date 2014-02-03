У Києві за рік зареєстрували понад 16,6 тис. нових підприємств

У Києві в 2013 році було створено 16,6 тис. нових підприємств – платників податку на прибуток, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві.

Разом з тим, у відомстві не навели порівняльних даних по 2012 року, а також не уточнили кількість ліквідованих підприємств.

Водночас, в ГУ Міндоходів нагадали новим підприємствам про необхідність подати звітність з податку на прибуток за підсумками 2013 року.

«Декларація подається впродовж 60 днів, за винятком вихідних і святкових днів. Таким чином, останній день подачі декларації для платників, зареєстрованих у 2013 році, - 3 березня цього року, а граничний термін сплати податків – 11 березня 2014 року», - говориться в повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, у цілому по Україні, згідно з даними Державної служби статистики України, в 2012 році було налічувалось 1,6 млн. суб'єктів господарювання, зокрема 1,24 млн. фізосіб-підприємців.

Водночас за інформацією прес-служби Міністерства доходів і зборів України, з початку 2014 року в країні було зареєстровано 2,5 тис. нових підприємств.

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