Експерти пояснили зниження рейтингів України міжнародними агентствами

Про це йдеться в аналітичному огляді експертів інвестиційної компанії Eavex Capital.

«Дії агентств Moody's і Standard&poor's щодо зниження рейтингу України можна назвати відображенням ситуації, а не очікуванням проблем в економіці країни», - сказано в ньому.

З урахуванням того, що світова економіка прискорює ріст, а на фінансових ринках прибутковості бондів країн зменшуються, високі ставки за євробондами України, на думку експертів, можуть стати вагомим аргументом для керуючих фондів з купівлі даних цінних паперів.

У той же час, за словами аналітиків, що склалася прибутковість українських єврооблігацій істотно завищена.

У Eavex Capital стверджують, що справедлива вартість цінних паперів повинна складати приблизно 8,5%.

Експерти визнали, що ризик інвестицій в українські єврооблігації дещо збільшився, що в свою чергу вже відбилося на їх дохідності на вторинному ринку.

Так, з початку року прибутковість суверенних єврооблігацій з погашенням в 2023 році зросла з 8,6% до 9,9%.