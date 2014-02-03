Міжбанк закрився на рівні 8,70/8,74 грн/дол.

У понеділок, 3 лютого, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара не змінилися з 12:00 і встановилися на рівні 8,7000/8,7400 грн/дол.

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Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні щодо євро на час закриття торгів підвищилися до 11,7385/11,7985 грн/євро з 11,7465/11,8065 грн/євро на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3480/1,3515.

Щодо російського рубля котирування гривні на час закриття торгів встановилися на рівні 0,2470/0,2477 грн/рубль з 0,2468/0,2478 грн/рубль на 12:00.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,1455 (-0.1545).

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 31 січня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,6300/8,6700 грн/дол., щодо євро – на рівні 11,6725/11,7325 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,2450/0,2460 грн/рубль.

Нацбанк, у п'ятницю, не виходив на ринок із інтервенціями.

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