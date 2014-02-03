Корупція щорічно завдає ЄС збитків на 120 млрд євро

Повна відсутність корупції не властива жодній з країн Євросоюзу, за останні 12 місяців з випадками корупції стикався або був їх свідком кожен дванадцятий європеєць, заявляє Єврокомісія (ЄК).

"У Європі немає зон, вільних від корупції", - сказала єврокомісар з внутрішніх справ Сесілія Мальмстрем на прес-конференції в понеділок, де вона представляла звіт і опитування щодо корупції в ЄС. Як наголошується в матеріалах ЄК, корупція обходиться європейській економіці приблизно в 120 мільярдів євро в рік, що приблизно відповідає розміру загального бюджету ЄС. "Зараз ми не передбачаємо жодних санкції згідно з даними звіту і опитування", - зазначила Мальмстрем.

Як передають РІА «Новини» відповідно до опитування , три чверті (75%) представників бізнесу вважають, що корупція в їхніх країнах широко поширена. У Греції так відповіли 99%, в Іспанії та Італії - 97%, в Хорватії, яку минулого року прийняли в ЄС - 90%, найбільше вражена корупцією сфера будівництва. Менше половини європейських компаній (43%) вважають корупцію проблемою для ведення бізнесу. Майже половина (47%) компаній згодна з тим, що єдиний шлях завоювання успіху в бізнесі в їхній країні лежить через політичні зв'язки.

Приблизно третина (32%) компаній, що взяли участь у державних тендерах або держзакупівлі, припустили, що корупція не дозволила їм виграти їх. Так вважають більше половини представників компаній в Болгарії (58%), Словаччини (57%) та на Кіпрі (55%). Ця точка зору найбільш поширена серед будівельних (35%) і машинобудівних підприємств (33%).

Приблизно 76% приватних осіб бачать у своїй країні широко поширену корупцію. При цьому в Греції так висловилося 99% респондентів, в Італії - 97%, в Литві, Іспанії та Чехії - 95%, в Хорватії - 94%. Більше половини громадян ЄС (56%) вважають, що рівень корупції в їхній країні зріс за останні три роки. Лише 23% опитаних вважають, що влада їхніх країн ефективна в боротьбі з корупцією.

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