Платіжна система China UnionPay працюватиме в Україні

Міжнародна платіжна система China UnionPay узгодила свої документи з Національним банком України, що дозволило їй вийти на український ринок платежів, повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, кількість міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, документи яких відповідають вимогам законодавства України з питань діяльності платіжних систем, збільшилася до 26.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визначив перелік міжнародних платіжних систем, які відповідають вимогам НБУ щодо діяльності в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем. До переліку міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, документи яких відповідають вимогам Положення НБУ, увійшли системи: Юністрім, Visa International, CONTACT, Western Union, MoneyGram, MIGOM, Юніон Кард, Анелік, Золота Корона, Швидка пошта, Interexpress, American Express, Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, Міжнародні Грошові Перекази ЛІДЕР, BLIZKO, MONEY EXCHANGE, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services ( RIA Money Transfer ), MEEST, "Бліц", IntelExpress, Хазрі, China UnionPay.

Відповідно до чинного законодавства України, договори про членство/участь у міжнародних платіжних системах мають право укладати банки України, національний оператор поштового зв'язку та небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Нацкомфінпослуг на здійснення грошових переказів. Укладені договори необхідно реєструвати до початку надання послуг у порядку, встановленому Національним банком України.

Довідка УНІАН. China UnionPay була створена у 2002 році в Китаї.

Платіжні картки UnionPay приймаються у 141 країні світу, зокрема, у більш ніж 1 млн банкоматів. Сукупна емісія карт UnionPay ц світі перевищує 3 млрд карток.