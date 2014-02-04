В Бразилії різко скоротився торговельний профіцит

У січні дефіцит торгового балансу Бразилії склав 4,06 млрд дол., оскільки збільшився імпорт споживчих товарів і засобів виробництва. Але за підсумками року зафіксований профіцит, хоча показник сильно знизився порівняно з 2012 року, передає Вісті.Економика.

У січні 2013 року дефіцит був трохи нижчим, склавши 4,04 млрд дол.

В цілому за підсумками минулого року позитивне сальдо торгового балансу склало 2,56 млрд дол. в минулому році, і це різке зниження порівняно з профіцитом у 19,4 млрд дол. у 2012 році.

Слабкі темпи зростання світової економіки та зниження цін на сировинні товари призвели до скорочення бразильської експортної виручки, в той час як рекордно низьке безробіття, призвело до збільшення попиту на споживчі товари.

Обсяг експорту склав 16,03 млрд дол., а обсяг імпорту - 20,08 млрд дол. При цьому імпорт споживчих товарів зріс на 8,8% в січні в річному виразі, а імпорт засобів виробництва - на 7,1%.

Читайте такожПлатіжний баланс Бразилії впав до мінімуму з 2001 року