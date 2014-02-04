Центробанк Австралії зберіг облікову ставку на рівні 2,5%

Рада керуючих Резервного банку (Центробанку) Австралії на першому в цьому році засіданні ухвалила рішення зберегти облікову ставку міжбанківського кредиту на колишньому рівні - 2,5%, передає ІТАР-ТАСС.

"Попит на робочу силу в країні залишається слабким, і в результаті рівень безробіття продовжує підвищуватися, - заявив в коментарі до прийнятого сьогодні рішення голова Центробанку Гленн Стівенс. - Разом з тим темпи зростання інфляції в останньому кварталі 2013 року виявилися вищими, ніж прогнозувалося раніше. З урахуванням наявної інформації ми вважали, що найбільш розсудливою політикою, ймовірно, буде підтримка стабільної облікової ставки".

Сьогоднішнє рішення Резервного банку не стало несподіванкою для експертів. Понад 30 провідних австралійських економістів, яких в останні дні опитало агентство Bloomberg, одностайно заявили, що не очікують зміни облікової ставки.

Свій прогноз вони обґрунтовували головним чином стрибком споживчої інфляції, зареєстрованим в останньому кварталі 2013 р., що склав 0,8% порівняно з третім кварталом і 2,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року. "Несподівано висока інфляція практично виключила можливість нового зниження ставки", - заявив головний економіст австралійського філії банку JP Morgan Стівен Волтерс.

На початку минулого року ставка міжбанківського кредиту становила 3,0%, і австралійський Центробанк двічі - у травні та серпні - знижував її на чверть пункту, довівши до рівня 2,5% - найнижчого за останні 60 років.

Читайте також НБУ може знизити базову облікову ставку