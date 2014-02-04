США досягнуть стелі держборгу до кінця лютого

Міністр фінансів США Джейкоб Лью закликав Конгрес негайно підвищити стелю державного боргу і підтримати відновлення економіки. За його словами, ліміт запозичень буде досягнутий до кінця поточного місяця, передає Вести.Экономика.

"Вкрай важливо, щоб конгрес негайно підвищив ліміт запозичень, - сказав Лью. - Буде помилкою чекати останнього моменту для вирішення цього питання".

За його словами, економіка США стоїть на порозі зростання в 2014 році і Конгрес повинен уникнути можливої кризи, пов'язаного з питанням державного боргу.

"Проста затримка з підвищенням ліміту може завдати шкоди нашій економіці, обвалити фінансові ринки і вдарити по платниках податків", - додав міністр.

Дія стелі держборгу була призупинена до 7 лютого в рамках угоди між президентом США Бараком Обамою та республіканцями. Міністерство фінансів використовує надзвичайні заходи або ж бухгалтерські маневри, щоб виграти час і отримати додаткове фінансування.

Лью також сказав, що деякі заходи, які міністерство використовувало раніше під час затримок вирішення питання з держборгом, будуть недоступні в цей раз.

Зараз у розпорядженні казначейства немає великих цільових фондів інвестицій, а за необхідності повернення податків буде зафіксований чистий відтік грошових коштів, який швидко руйнує кредитоспроможність.

"В даний час ми прогнозуємо, що, швидше за все, вичерпаємо всі заходи до кінця цього місяця", - сказав глава міністерства.

Він також заявив, що представники обох політичних партій не повинні ставити під загрозу кредитоспроможність США, а загроза дефолту не є прийнятним способом боротьби з підвищенням ліміту державних запозичень.

При цьому зараз очікується, що за збільшення ліміту держборгу в сенаті будуть голосувати не тільки демократи, але й частина республіканців, і цих голосів повинно вистачити для підвищення стелі без будь-яких додаткових умов.

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