Рейтинг країн за кількістю військових витрат очолюють США, Китай і Росія

Військовий бюджет Росії в 2013 р. склав 68,8 млрд дол. - це третій у світі показник, пишуть "Ведомости" з посиланням на щорічний огляд державних військових витрат (IHS jane's Annual Defence Budgets Review), що складається IHS Inc.

«Згідно з прийнятим Держдумою планом російські витрати на оборону зростуть з 69 млрд дол. у 2013 р. до 98 млрд дол. у 2016 р. Цей план вивів Росію на третє місце за обсягом витрат. Військові витрати склали 15,7% всіх бюджетних витрат в 2013 р., до 2016 р. цей показник досягне 20,6%», - наводить компанія слова Крейга Кафри, старшого аналітика IHS jane's Aerospace, Defence & Security. До 2015 р. сукупні витрати Китаю і Росії на оборону обійдуть витрати всіх 28 країн Європейського союзу.

Серед зазначених в дослідженні тенденцій 2013 р.: чотири з п'яти швидкозростаючих ринків озброєнь перебували на Близькому Сході, оборонний бюджет Саудівської Аравії збільшився в 3 рази за 10 років, що не входять в НАТО країни обійдуть країни альянсу за видатками до 2021 р., а Китай обійде за видатками Велику Британію, Францію і Німеччину, разом узятих, до 2015 р.

За словами старшого аналітика IHS jane's Aerospace, Defence & Security Фенелли Макгерти, до 2015 р. Китай, як очікується, буде витрачати 159, 6 млрд дол., тоді як трійка європейських країн - 149 млрд дол.

Рейтинг країн за кількістю військових витрат в 2013 р.:

1. США 585,4 млрд дол.

2. Китай 139,2 млрд дол.

3. Росія 68,8 млрд дол.

4. Велика Британія 58,8 млрд дол.

5. Японія 56,8 млрд дол.

6. Франція 53 млрд дол.

7. Індія 46,1 млрд дол.

8. Німеччина 44,6 млрд дол.

9. Саудівська Аравія 42,8 млрд дол.

10. Південна Корея 31,5 млрд дол.

11. Бразилія 29,5 млрд дол.

12. Австралія 29,5 млрд дол.

13. Італія 27,7 млрд дол.

14. Туреччина 20,6 млрд дол.

15. Канада 19,6 млрд дол.

16. Тайвань 14,8 млрд дол.

17. Іспанія 13,1 млрд дол.

18. Колумбія 13,1 млрд дол.

19. Ізраїль 12,09 млрд дол.

20. Алжир 10,7 млрд дол.