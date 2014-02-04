Найбільший швейцарський банк закінчив рік з прибутком $3,5 млрд
09:33, 04 лютого 2014Фінанси
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Прибуток банку UBS AG в 2013 році становив 3,5 мільярда доларів
В 2012 році банк отримав 2,48 мільярда франків збитку/ ZN.UA
Чистий прибуток банку UBS AG, найбільшого в Швейцарії, в 2013 році склав 3,17 мільярда швейцарських франків (3,5 мільярда доларів) проти збитку в розмірі 2,48 мільярда франків роком раніше, йдеться у фінансовому звіті банку, передає Прайм.
Прибуток в перерахунку на одну звичайну акцію склав 0,83 франка (0,91 долара) проти збитку у 0,66 франка за 2012 рік.
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