Найбільший швейцарський банк закінчив рік з прибутком $3,5 млрд

Чистий прибуток банку UBS AG, найбільшого в Швейцарії, в 2013 році склав 3,17 мільярда швейцарських франків (3,5 мільярда доларів) проти збитку в розмірі 2,48 мільярда франків роком раніше, йдеться у фінансовому звіті банку, передає Прайм.

Прибуток в перерахунку на одну звичайну акцію склав 0,83 франка (0,91 долара) проти збитку у 0,66 франка за 2012 рік.

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