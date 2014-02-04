Країни єврозони скоротили дефіцит бюджетів майже до офіційного ліміту

Дефіцит бюджету 17 країн єврозони скоротився в третьому кварталі 2013 року майже до офіційного ліміту, встановленого на рівні 3% ВВП. Перевищення витрат урядів 17 країн єврозони над доходами казни склало в третьому кварталі 2013 року в середньому 3,1% обсягу економік регіону, передає радіо "Свобода" з посиланням на повідомлення "Євростату".

Даний показник - мінімальний дефіцит держбюджетів країн єврозони з третього кварала 2008 року, коли він становив 2,2% обсягу ВВП. До осені 2010 року на тлі фінансової кризи середній для регіону обсяг дефіциту держбюджету збільшився більш ніж втричі, перевищивши 7,2% обсягу економіки.

З тих пір він неухильно скорочувався і вже до осені минулого року лише на одну десяту процентного пункту перевищував 3%-й ліміт, встановлений для країн, що переходять на єдину європейську валюту, базовими договорами Європейського союзу - Маастрихстьким, а потім Лісабонським. Середній для всіх 28 країн Європейського союзу рівень дефіциту бюджету становив в липні-вересні минулого року 3,5% - удвічі менше, ніж восени 2010 року.

Тим не менш, інший з найважливіших лімітів державних видатків - поточний обсяг накопиченого урядом боргу не може становити більш як 60% ВВП - раніше перевищувався країнами єврозони в півтора рази. За останніми оцінками “Євростату” (також за третій квартал 2013 року), він становив 92,7% ВВП, тоді як трьома місяцями раніше - 93,4%. Таким чином, середній для країн єврозони рівень накопиченого державного боргу скоротився - вперше за період жовтень-грудень 2007 року.

Найвищі в ЄС його рівні “Євростат” відзначає в Греції (172% ВВП), Італії (133%), Португалії (129%) і Ірландії (125%). А найнижчі - в Естонії (10% ВВП), Болгарії (17%) і Люксембурзі (28%).