Макеєнко подав на розгляд Київради бездефіцитний бюджет

Столична міська держадміністрація подала на розгляд депутатів Київради бездефіцитний бюджет.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це повідомив голова міськдержадміністрації Володимир Макеєнко.

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За його словами, обсяг доходів до бюджету Києва на 2014 рік становитиме 20,1 млрд грн. Надходження до загального фонду – 14 млрд, спеціального фонду – 2,8 млрд грн, субвенції та дотації з держбюджету – 3,3 млрд грн. Видатки бюджету розраховані на рівні 19,8 млрд грн.

За його словами, при формуванні бюджету міста Києва на 2014 рік міська влада виходила з того, щоб не відбулось зниження рівня соціальних гарантій у порівнянні з 2013 роком.

Кошти, які будуть спрямовані цього року на розвиток, становлять трохи більш як 1 млрд грн. Зокрема, до травня 2014 року за фінансової підтримки держави планується завершити реконструкцію транспортної розв’язки на Поштовій площі. Також буде продовжена реконструкція проспекту Перемоги та будівництво Подільського мостового переходу.

Планується завершити будівництво дитячих садків та шкіл.

Крім того, передбачено продовжити реставрацію з реконструкцією прибудови Київського театру оперети та продовжити реалізацію проекту створення Алеї Воїнської Слави в Парку Вічної Слави.

Як зазначив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко, у структурі загального фонду бюджету міста на видатки галузей соціально-культурної сфери припадає більш як 75%, або 9,6 млрд грн.

«У порівнянні з тими цифрами, що нам запропонували у Міністерстві фінансів, обсяг коштів на утримання установ соціально-культурної сфери збільшено майже на 2 млрд грн. Таким чином видатки на заробітну плату збільшено на 5,9%, а виплата муніципальних надбавок запланована на рівні минулого року. Видатки за іншим захищеними статтями, такими як оплата енергоносіїв, харчування, закупівля медикаментів, заплановані в обсязі 1,8 млрд грн.», - сказав Крамаренко.

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