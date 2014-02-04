Курс гривні на міжбанку "провалився" нижче 8,80 грн

Ціни на російську валюту піднялися - 0,2473/84, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,8335/11,8895. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3507/09 (понеділок - 1,3480/82), повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

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У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.