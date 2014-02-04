Міндоходів викрило конвертаційний центр з обігом 120 млн грн

Оперативники Міністерства доходів і зборів України викрили одеський конвертаційний центр, який працював на території Миколаївської, Кіровоградської, Київської і інших областей, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«За час діяльності конверт-центру злочинцями було проконвертовано 120 млн грн», - йдеться в повідомленні.

За даними Міндоходів, замовниками незаконних фінансових послуг були металообробні підприємства (несанкціонований прийом металобрухту) і аграрні (фермерські господарства, що спеціалізуються на вирощуванні зернових культур).

У міністерстві повідомили, що в рамках оперативних заходів було організовано спостереження за кур'єром центру від банківської установи в Одесі до офісу. Під час обшуку у нього вилучили понад 3 млн грн та 500 тис. дол., а в приміщенні офісу - 7 печаток і первинні документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році податкова міліція Києва викрила 16 конвертаційних центрів проти 15 у 2012 році.

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