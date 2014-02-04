Експерти закликали Україну відновити інвестиційний попит

Про це в інтерв'ю телеканалу БТБ заявив радник голови Національного банку України Валерій Литвицький.

Читайте такожПосол Китаю не підтвердив, що умовою для інвестицій в Україну є асоціація з ЄС«В минулому році кредитна активність була на порядок вище. Кредити зросли, зросла грошова пропозиція. Національний банк знижував облікову ставку, давав ліквідність ринку. Станом на початок року ліквідність достатня не тільки, щоб утриматися від нової фази спаду, але і перейти до зростання», - сказав Валерій Литвицький.

За його словами, в подальшому акцент у державі повинен бути зроблений на відновлення інвестиційного попиту. Для цього Національний банк України зі свого боку забезпечить необхідну ліквідність на банківському ринку і підтримає інтерес населення до заощаджень.

«Завдання - перетворити накопичений потенціал депозитів у кредити, економічну активність, інвестиції. Втім, для кредитної активності також потрібно, щоб були умови для реалізації тих частин програми активізації економіки, пов'язаних з інвестиціями», - резюмував радник Голови Національного банку України Валерій Литвицький.