Експерти прогнозують стабілізацію на ринку депозитів
Про це заявив виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ), голова правління Укргазбанку Сергій Мамедов.
«Зведених даних по банківській системі за січень поки що ще немає. Як голова правління Укргазбанку можу сказати, що в моєму банку в січні відтоку депозитів не було. У першій половині місяця спостерігався стабільний приріст депозитів, у другій ситуація змінилася, кількість укладених договорів значно зменшилася. Перший же день лютого порадував приростом», - сказав він.
Читайте такожУкраїнці нарощують довгострокові вкладиБанкір констатує, що в даний час ця динаміка багато в чому залежить від політичної обстановки.
При цьому він висловив надію, що найближчим часом ситуація на депозитному ринку стабілізується.
Крім того, Мамедов підкреслив, що більш надійного і вигідного інструменту вкладення грошей, ніж гривневий депозит, в даний час не існує.
Коментуючи ситуацію з ліквідністю на ринку, виконавчий директор НАБУ зауважив, що регулятор постійно допомагає банкам ліквідувати короткострокові розриви ліквідності.
«Національний банк України постійно моніторить ситуацію в банківській системі і допомагає банкам в потрібний момент шляхом проведення аукціонів чи тендерів на відкритому ринку. Механізм рефінансування існує давно, він налагоджений і працює», - додав експерт.