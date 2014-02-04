Експерти прогнозують стабілізацію на ринку депозитів

«Зведених даних по банківській системі за січень поки що ще немає. Як голова правління Укргазбанку можу сказати, що в моєму банку в січні відтоку депозитів не було. У першій половині місяця спостерігався стабільний приріст депозитів, у другій ситуація змінилася, кількість укладених договорів значно зменшилася. Перший же день лютого порадував приростом», - сказав він.

Читайте такожУкраїнці нарощують довгострокові вкладиБанкір констатує, що в даний час ця динаміка багато в чому залежить від політичної обстановки.

При цьому він висловив надію, що найближчим часом ситуація на депозитному ринку стабілізується.

Крім того, Мамедов підкреслив, що більш надійного і вигідного інструменту вкладення грошей, ніж гривневий депозит, в даний час не існує.

Коментуючи ситуацію з ліквідністю на ринку, виконавчий директор НАБУ зауважив, що регулятор постійно допомагає банкам ліквідувати короткострокові розриви ліквідності.

«Національний банк України постійно моніторить ситуацію в банківській системі і допомагає банкам в потрібний момент шляхом проведення аукціонів чи тендерів на відкритому ринку. Механізм рефінансування існує давно, він налагоджений і працює», - додав експерт.