ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом завдання збитків "Родовід Банку"
Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом завдання посадовцями державному "Родовід Банку" збитків на суму понад 80 млн грн, повідомляється на сайті прокуратури.
Згідно з повідомленням, Генпрокуратура в результаті перевірки законності використання коштів колишніми посадовцями «Родовід Банку» виявила зловживання на десятки мільйонів гривень.
Читайте також«Родовід Банк» у 2013 році збільшив збиток у 6,6 разуЗа даними Генпрокуратури, посадовці "Родовід Банку" й одного з комерційних товариств столиці складали свідомо неправдиві акти про надані послуги зі стягнення боргів і безпідставно виплачували винагороду в значних розмірах.
«В результаті цих незаконних дій капіталізованому державою банку завдано понад 80 мільйонів збитків», - цитує прес-служба заступника начальника відділу захисту фінансово-економічних інтересів держави Віктора Чечерського.
За його словами, за результатами перевірки за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (Київ) працює на ринку України з 1990 року й входить до групи великих банків. У 2009 році банк був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.
14 вересня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням створив на базі «Родовід Банку» санаційний банк, головними завданнями якого є продовження роботи з повернення власних активів, робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави.