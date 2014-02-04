ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом завдання збитків "Родовід Банку"

Згідно з повідомленням, Генпрокуратура в результаті перевірки законності використання коштів колишніми посадовцями «Родовід Банку» виявила зловживання на десятки мільйонів гривень.

Читайте також«Родовід Банк» у 2013 році збільшив збиток у 6,6 разуЗа даними Генпрокуратури, посадовці "Родовід Банку" й одного з комерційних товариств столиці складали свідомо неправдиві акти про надані послуги зі стягнення боргів і безпідставно виплачували винагороду в значних розмірах.

«В результаті цих незаконних дій капіталізованому державою банку завдано понад 80 мільйонів збитків», - цитує прес-служба заступника начальника відділу захисту фінансово-економічних інтересів держави Віктора Чечерського.

За його словами, за результатами перевірки за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (Київ) працює на ринку України з 1990 року й входить до групи великих банків. У 2009 році банк був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

14 вересня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням створив на базі «Родовід Банку» санаційний банк, головними завданнями якого є продовження роботи з повернення власних активів, робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави.