Київрада прийняла бюджет міста на 2014 рік

Депутати Київради прийняли бюджет міста та Програму соціально-економічного розвитку на цей рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за затвердження програми проголосували 72 депутати Київради, за ухвалення бюджету — 75.

Голосування відбувалося за спрощеною процедурою, шляхом підняття рук.

Як зазначила закриваючи засідання секретар Київради Галина Герега, у прийнятих документах враховано всі пропозиції озвучені представниками всіх політичних сил в Київраді, в тому числі опозиційних.

Як повідомляв УНІАН, проект бюджету був поданий з доходами у сумі 21 млрд грн та загальним обсягом видатків 19,8 млрд грн. Профіцит становить 303,5 млн грн.

Згідно з документом, затверджено загальний фонд дохідної частини бюджету в сумі 17,105 (торік 16,094) млрд грн, спеціальний фонд – 2,995 (2,446) млрд грн, у тому числі бюджет розвитку – 2,181 (1,597) млрд грн. Також в дохідну частину включені субвенція з держбюджету в сумі 3,052 (2,780) млрд грн, дотація вирівнювання та додаткова дотація з держбюджету - відповідно 200 млн грн (124,7 млн грн) і 34,4 (35) млн грн.

Основною статтею доходів є податки на доходи фізичних осіб в сумі 9,077 (8,246) млрд грн.

Серед інших доходів: плата за землю – 4,358 (4,127) млрд грн; надходження від продажу землі — 600 (520) млн грн; від єдиного податку – 1,092 млрд (498,2 млн грн); від орендної плати за користування комунальним майном – 90 (321,9) млн грн; надходження від приватизації комунального майна — 200 (300) млн грн; кошти пайової участі у розвитку інфраструктури – 255,1 (257,8) млн грн.; плата за ліцензії — 140,1 (242,2) млн грн; надходження від розміщення реклами — 101,1 (92) млн грн; збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності — 73 (69,6) млн грн; податок на прибуток підприємств комунальної форми власності — 60,1 (42,3) млн грн.

В дохідну частину також включені власні надходження бюджетних установ в сумі 452,3 (472,1) млн грн, зокрема, закладів освіти — 255,7 (237,5) млн грн, охорони здоров'я — 112,1 (157) млн грн, культури — 41,2 (37,9) млн грн, соцзахисту — 30,7 (27,9) млн грн.

Видатки загального фонду затверджено в сумі 16,801 (14,988) млрд грн, спеціального фонду 3,034 (3,255) млрд грн.

Найбільшими статтями витрат у 2014 р. є, зокрема: освіта – 5,190 (4,787) млрд грн; охорона здоров'я – 3,624 (3,579) млрд грн; соціальний захист і соцзабезпечення – 3,260 (3,217) млрд грн; будівництво – 984,5 млн грн (1,212 млрд грн), у тому числі розвиток метрополітену – 7,5 млн грн (320,9 млн грн); житлово-комунальне господарство – 654,3 (875,9) млн грн; культура і мистецтво – 661,8 (631,5) млн грн; ЗМІ — 37,4 (35,8) млн грн; фізкультура і спорт — 175 (143,5) млн грн. На державне управління передбачено 644,2 (638,1) млн грн.

Бюджетом передбачені витрати на транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатику в сумі 968 (744) млн грн, з них 223 млн грн - компенсація електротранспортним підприємствам за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Крім того, бюджет передбачає внески у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності в сумі 429,7 (726,3) млн грн.

Згідно з прийнятим бюджетом, на обслуговування боргу Києва заплановані витрати в 2014 році в сумі 1,360 (1,189) млрд грн, сума граничного боргу міста станом на 31 грудня 2014 р. встановлена у розмірі 10,031 (10,261) млн грн.

Як повідомляв УНІАН, бюджет столиці на 2013 рік Київрада прийняла 8 лютого 2013 р. з дохідною частиною в розмірі 18,541 млрд грн і видатковою – 18,243 млрд грн.