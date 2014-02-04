Негативний прогноз за рейтингами України збережеться в 2014 році - експерт

Негативний прогноз за рейтингами України від міжнародних рейтингових агентств збережеться і в 2014 році, вважають експерти UniCredit Bank.

“Можливі зміни в складі уряду і прогрес у коригуванні політичних процесів країни підтримав би рейтинги. Негативний прогноз, швидше за все, збережеться і в 2014 році, оскільки фундаментальні питання балансу в уряді, конституційних реформ і президентських виборів продовжують обговорюватися”, - йдеться у звіті відділу стратегічного планування UniCredit Bank, текстом якого володіє УНІАН.

На думку експертів банку, рейтинги України погіршили побоювання щодо поширення поточної політичної нестабільності на валютний ринок і здатності уряду впоратися з актуальними структурними проблемами в майбутньому.

“У той же час, будь-який новий уряд зіткнеться з необхідністю вирішувати делікатні питання відносин з ЄС, Росією та МВФ”, - зазначили експерти.

Як повідомляв УНІАН, у січні міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's у зв'язку зі складною політичною ситуацією знизило рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» з негативним прогнозом.

Слідом за ним з тієї ж причини міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг України до рівня «Caa2» з негативним прогнозом.