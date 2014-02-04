Банк Пінчука змінив главу правління

Наглядова рада Банку Кредит Дніпро» призначила головою правління банку з 4 лютого 2014 року Олену Малинську, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, Малинська працює у сфері фінансів в Україні та США більше 16 років, з них 11 років - на керівних посадах в українських банках з іноземним капіталом. До кінця грудня 2013 року вона очолювала правління «Енергобанку». На період до погодження її кандидатури з Нацбанком виконувати обов'язки голови правління банку буде перший заступник голови правління банку Віталій Палюра.

Також повідомляється, що наглядова рада задовольнила заяву колишнього глави правління Павла Макарова, який обіймав цю посаду з серпня 2006 року, про звільнення за власним бажанням.

Довідка УНІАН. «Банк Кредит Дніпро» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1993 року. Власниками банку є бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї через компанію «Бренкрофт Ентерпрайзес Лтд» (Кіпр).

У 2013 році банк отримав 23,013 млн грн збитку, в той час як за 2012 рік банк отримав 1,647 млн грн прибутку.

