Експерти прогнозують зростання ціни золота до $1500 за унцію

«Ми бачимо ажіотаж на міжбанківському ринку, а в сегменті купівлі валюти фізособами істотного перекосу не спостерігається. Тим більше, чим вище курс долара, тим менше бажання в нього вкладати, так як існує страх втрати цих грошей при можливий розворот курсу у зворотний бік. Якщо ж є бажання застрахувати ризики, то ефективніше всього в дорогоцінні метали», - розповідає президент Української біржі дорогоцінних металів Сергій Ніколаєнко.

Читайте такожЄвросистема за рік скоротила міжнародні резерви на 21%Експерт констатує, що після падіння наприкінці минулого року ціна на золото в даний час демонструє стабільне зростання.

На кінець року, на думку Ніколаєнка, його вартість вийде на рівень 1400-1500 доларів за тройську унцію.

Експерти Єврогазбанку відзначають, що останнім часом тенденція перетікання капіталу в «захисні активи» позитивним чином вплинула на ринок золота.

«За підсумками місяця вартість золота зросла на 3,9%, що є досить непоганим результатом», - стверджують аналітики.