Експерт: Україні не загрожує зупинка припливу іноземних інвестицій

Про це, як передає ForUm в ході прес-конференції на тему «Sudden stop» (раптова зупинка) в економіці?» заявив економіст Віктор Лисицький.

Він пояснив, що термін «Sudden stop» слід розглядати як зупинку економіки в цілому, а як зупинку припливу прямих іноземних інвестицій в країну.

«Чи можлива у нас раптова зупинка прямих іноземних інвестицій? Думаю, якщо виходити з нинішньої політичної ситуації, то ні. Тому що і європейська, і американський, і російський бізнес в різній мірі, але зацікавлений у співпраці з нами. Що б там не було», - сказав Лисицький.

Він зазначив, що хоч елемент недовіри до нас присутня, однак явних причин для відмови співпраці з українським бізнесом немає.

«Я не бачу таких причин. При всьому тому, що відбувається зараз в Україні, не зупинилися заводи, машини зупинялися тільки тому, що був сильний снігопад. Ринки працюють. Економіка функціонує. Одні люди на ринку продають, інші купують. У магазинах черг немає. Абсолютно звичайна ситуація», - резюмував Лисицький.

Говорячи про загальну ситуацію в країні, економіст підкреслив, що підстав для того, щоб раптом приймати якісь радикальні заходи по відношенню до інвестування в економіку нашої країни, немає.