Wells Fargo знову став найдорожчим банківським брендом

Вартість банківського бренду Wells Fargo у 2013 році зросла більш ніж на $4 млрд. до $30,2 млрд. Завдяки цьому банк посів місце в рейтингу 500 найдорожчих брендів галузі, який щорічно складає видання The Banker, пише "ЛІГАБізнесІнформ".

Крім Wells Fargo, до п'ятірки найдорожчих банківських брендів увійшли: британський HSBC, Bank of America, Citigroup і JPMorgan Chase & Co (США). Крім американських, у першій десятці домінують банки Китаю.

Найдорожчим банківським брендом Франції виявився BNP Paribas, посів 7 місце рейтингу, Іспанії Santander. Найдорожчим банківським брендом Німеччини залишився Deutsche Bank, який зайняв 15 місце.

Сукупна вартість 500 брендів збільшилася за рік на 14%. Вісім з десяти провідних банків підвищили її на 9% і більше. При цьому загальна вартість брендів банків Америки зросла на $20 млрд - до $194 млрд.

Сбербанк Росії опустився в рейтингу з 13 місця на 17, втративши за рік понад $3,2 млрд. (23%) вартості бренду. Ощадбанк - єдиний російський банк серед першої сотні фінансових організацій світу.